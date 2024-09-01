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Hakan Ural'ın 90'lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt'e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural'dan: Hala aynısın

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme oturdu. 90'lı yıllarda çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaşan Ural, karizmatik duruşu ve etkileyici bakışlarıyla o dönemlerin jönü olarak anıldı. Beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafa ilk yorum Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'dan geldi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:28 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:52
Hakan Ural’ın 90’lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt’e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural’dan: Hala aynısın 1

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme oturdu. 90'lı yıllarda çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaşan Ural, karizmatik duruşu ve etkileyici bakışlarıyla o dönemlerin jönü olarak anıldı. Beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafa ilk yorum Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'dan geldi.

Hakan Ural’ın 90’lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt’e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural’dan: Hala aynısın 2

Güçlü sesiyle sahnede yeller estiren Sibel Can ile bir dönem evli kalan Hakan Ural, milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Hakan Ural’ın 90’lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt’e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural’dan: Hala aynısın 3

Nur Tuğba Namlı'dan sonra yeni partneri Ferda Yıldırım'la kamera karşısına geçen Hakan Ural'ın her yaptığı adeta sosyal medyada gündem oluyor.

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