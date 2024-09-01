Hakan Ural'ın 90'lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt'e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural'dan: Hala aynısın

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme oturdu. 90'lı yıllarda çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaşan Ural, karizmatik duruşu ve etkileyici bakışlarıyla o dönemlerin jönü olarak anıldı. Beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafa ilk yorum Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'dan geldi.
Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme oturdu. 90'lı yıllarda çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaşan Ural, karizmatik duruşu ve etkileyici bakışlarıyla o dönemlerin jönü olarak anıldı. Beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafa ilk yorum Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'dan geldi.
Güçlü sesiyle sahnede yeller estiren Sibel Can ile bir dönem evli kalan Hakan Ural, milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Nur Tuğba Namlı'dan sonra yeni partneri Ferda Yıldırım'la kamera karşısına geçen Hakan Ural'ın her yaptığı adeta sosyal medyada gündem oluyor.