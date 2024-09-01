Hakan Ural'ın 90'lı yıllardaki haline bakın! Brad Pitt'e benzetildi! İlk yorum kızı Melisa Ural'dan: Hala aynısın

Türk televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı nostaljik bir paylaşımla gündeme oturdu. 90'lı yıllarda çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaşan Ural, karizmatik duruşu ve etkileyici bakışlarıyla o dönemlerin jönü olarak anıldı. Beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafa ilk yorum Sibel Can ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural'dan geldi.