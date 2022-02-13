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Haberler Magazin İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: '1 yıllık ömrüm kaldı' dediğinde yıkıldım!

İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: '1 yıllık ömrüm kaldı' dediğinde yıkıldım!

İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler... Oyuncu İlkin Tüfekçi, a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. ALS hastalığıyla hâlâ mücadele eden babası İlyas Tüfekçi ile arasında geçen duygusal konuşmayı anlatan genç oyuncu, "Babam 'Bir yıllık ömrüm kaldı' dedi. Bunu duyduğumda 26 yaşındaydım, tokat gibi geldi yıkıldım" diye konuştu.

13.02.2022 10:27 - Son Güncelleme: 13.02.2022 10:27
İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

'1 YILLIK ÖMRÜM KALDI' DEDİĞİNDE YIKILDIM!

İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler...

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İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan oyuncu İlkin Tüfekçi babasının hastalığı ile ilgili konuştu.

İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

DÖNÜŞTÜM VE YENİ İLKİN'LE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM

Konservatuvardan 21 yaşımda mezun oldum. Hemen Arka Sıradakiler'e girdim. Papatyam, Karadayı, Kara Para Aşk diye devam etti süreç. Babamın rahatsızlığıyla beraber 2 sene kadar ara verdim.

İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

Çoğu ALS hastasına göre süreci iyi yönetiyor. 8 yıl oldu. Hayatta olduğu için hep şükrediyorum. Şu an hiç hareket etmiyor ama her şeyi anlıyor.

İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

2016'ya kadar daha çocuksu rollerdeydim. Sonra bu 2-3 yıldır kendi yolculuğumda farklı bir İlkin'le karşılaştım. Başka bir İlkin'le tanıştım. Bunu da kendimi görünür kıldığım alanlara yansıtmaya başlayacağım.

İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir süreçti. O dönem oynadığım dizi 88 ülkede yayınlanıyor, yurt dışından üst üste ödüller alıyorum. Ama bir yandan bu tarafla uğraşıyorum. O kadar çok teklifin geldiği dönemde her şeyi durdurdum ve şimdi baktığımda "Neden İlkin?" diye kendime soruyorum. Artık çok daha olgun ayağı yere basan biri olarak özümle yüzleştim. Dönüştüm ve yeni İlkin'le çok iyi anlaşıyoruz.

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