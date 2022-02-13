İlkin Tüfekçi’den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: ’1 yıllık ömrüm kaldı’ dediğinde yıkıldım!

Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir süreçti. O dönem oynadığım dizi 88 ülkede yayınlanıyor, yurt dışından üst üste ödüller alıyorum. Ama bir yandan bu tarafla uğraşıyorum. O kadar çok teklifin geldiği dönemde her şeyi durdurdum ve şimdi baktığımda "Neden İlkin?" diye kendime soruyorum. Artık çok daha olgun ayağı yere basan biri olarak özümle yüzleştim. Dönüştüm ve yeni İlkin'le çok iyi anlaşıyoruz.