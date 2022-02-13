İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler: '1 yıllık ömrüm kaldı' dediğinde yıkıldım!
İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler... Oyuncu İlkin Tüfekçi, a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. ALS hastalığıyla hâlâ mücadele eden babası İlyas Tüfekçi ile arasında geçen duygusal konuşmayı anlatan genç oyuncu, "Babam 'Bir yıllık ömrüm kaldı' dedi. Bunu duyduğumda 26 yaşındaydım, tokat gibi geldi yıkıldım" diye konuştu.
13.02.2022 10:27
- Son Güncelleme: 13.02.2022 10:27
'1 YILLIK ÖMRÜM KALDI' DEDİĞİNDE YIKILDIM!
İlkin Tüfekçi'den ALS hastalığıyla mücadele eden babası hakkında acı sözler...
Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu a para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan oyuncu İlkin Tüfekçi babasının hastalığı ile ilgili konuştu.
Hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bir süreçti. O dönem oynadığım dizi 88 ülkede yayınlanıyor, yurt dışından üst üste ödüller alıyorum. Ama bir yandan bu tarafla uğraşıyorum. O kadar çok teklifin geldiği dönemde her şeyi durdurdum ve şimdi baktığımda "Neden İlkin?" diye kendime soruyorum. Artık çok daha olgun ayağı yere basan biri olarak özümle yüzleştim. Dönüştüm ve yeni İlkin'le çok iyi anlaşıyoruz.