Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen’i öpmelere doymadı! Dakikalarca dans eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen’den aşkın ilk karesi

Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'de bulunan evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip, şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi.