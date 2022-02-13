Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'i öpmelere doymadı! Dakikalarca dans eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'den aşkın ilk karesi
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'i öpmelere doymadı! Dakikalarca dans eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'den aşkın ilk karesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Evirgen'in mekanında kafa dağıtan Serenay Sarıkaya'nın arabesk şarkı söylediği anlar kısa sürede gündem olmuş, akıllara Kerem Bürsin gelmişti. Bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşkı belgelendi. İkili, Evirgen'in sahibi olduğu mekanda samimi halleri ile gündeme bomba gibi düştü.
ÖPMELERE DOYAMADI!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'i öpmelere doymadı! Dakikalarca dans eden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen'den aşkın ilk karesi geldi...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen'in mekanında aşka geldi o anlar geçtiğimiz günlerde ortalığı yıktı geçti! 'Kerem arabesk tarafımı komik buluyor' demişti...
Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya, otomobiliyle Etiler'de bulunan evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Sarıkaya'nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı. Ünlü oyuncu, olayın ardından Etiler Karakolu'na gidip, şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin, Sarıkaya'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya'nın şikayette bulunmasının ardından 26 yaşındaki söz konusu takıntılı hayran, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gözlem altına alındı. Serenay Sarıkaya, ise geçtiğimiz günlerde Etiler'de trafikte görüntüledi. Oyuncu, "Alice Müzikali provalarından çıktım. Biraz yorgunum ve üzgünüm. Son dönemdeki olaylardan dolay, biraz yorucu bir süreçti" dedi.