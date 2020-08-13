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İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz’a olan aşkını itiraf etti! Ünlü çiftin arasında 13 yaş fark var...

Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberlerini doğruladı. Önceki gün Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, "Yaklaşık 1 aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var." Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri karşısında da gülerek "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" dedi. İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.

13.08.2020 09:56 - Son Güncelleme: 13.08.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





