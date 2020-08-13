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Defne Samyeli Serdar Bilgili sorulunca abisinin yanına kaçtı! İlerleyen saatlerde ise Serdar Bilgili...

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, aşk haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda ağabeyi Sühan Samyeli ile yemek yiyen Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle ilgili soruları yanıtsız bıraktı ve hızlı adımlarla abisinin aracına bindi.

13.08.2020 10:52 - Son Güncelleme: 13.08.2020 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





