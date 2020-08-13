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Defne Samyeli Serdar Bilgili sorulunca abisinin yanına kaçtı! İlerleyen saatlerde ise Serdar Bilgili...
Defne Samyeli Serdar Bilgili sorulunca abisinin yanına kaçtı! İlerleyen saatlerde ise Serdar Bilgili...
Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, aşk haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda ağabeyi Sühan Samyeli ile yemek yiyen Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle ilgili soruları yanıtsız bıraktı ve hızlı adımlarla abisinin aracına bindi.
13.08.2020 10:52
- Son Güncelleme: 13.08.2020 10:52
Geçtiğimiz hafta Marmaris'teki mekanda bir araya gelen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin arasındaki samimiyet, ilişki yaşadıkları şeklinde yorumlandı. Önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda ağabeyi Sühan Samyeli'yle yemek yiyen Defne Samyeli'ne, mekan çıkışı iddianın doğru olup olmadığı soruldu.
Serdar Bilgili'yle ilgili soruları yanıtsız bırakan Defne Samyeli, hızlı adımlarla abisinin aracına bindi.
SERDAR DA SORULARDAN KAÇTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde de Serdar Bilgili, Bebek'te bir erkek arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
Defne Samyeli gibi sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden Bilgili, koşarak uzaklaştı.
Defne Samyeli'nin abisi Sühan Samyeli'yi ilk defa görenler gözlerine inanamıyor.