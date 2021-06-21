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Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız Aslışah Alkoçlar yorumuyla dikkat çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Engin Altan Düzyatan başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun paylaştığı Barbaroslar dizisinde Oruç Reis ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışlı havada süslü püslü pozlar veren Neslişah Alkoçlar'a hamile kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan gelen, 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu' yorumu ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Aslışah geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. İşte Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın güzelliğini konuşturduğu o poz...

21.06.2021 10:30 - Son Güncelleme: 21.06.2021 10:37
Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız Aslışah Alkoçlar'dan gelen yorum sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

'BEN 13 KİLO ALMIŞKEN SENİN GÜZELLİĞİN SİNİR BOZUCU'

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar yağmur altında verdiği pozla güzelliğini konuşturdu.

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

Geçtiğimiz Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar ise ablası Neslişah Alkoçlar'a yazdığı yorumla dikkat çekti.

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

2 çocuk annesi Neslişah Alkoçlar 2 Aralık 1988 yılında dünyaya geldi. Selim Soydan ve Hülyakoçyiğit'in torunu.

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medyayı salladı hamile baldız: 'Ben 13 kilo almışken senin güzelliğin sinir bozucu'

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE EŞİ NESLİŞAH ALKOÇLAR

İşte başta Engin Altan Düzyatan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...