Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

"ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ersoy, annesini kaybetmesinin ardından şöyle konuşmuştu: "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma 'Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada' dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum."