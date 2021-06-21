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Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Bülent Ersoy, İçerenköy'de bulunan evi kapatmama kararı aldı. Haftada iki gün temizlik yaptıran ve arada bir gidip eve gidip dua eden Diva, o evde kaybettiği annesinin acısını dindirmeye çalışıyor.

21.06.2021 11:29 - Son Güncelleme: 21.06.2021 11:35
Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! Diva, annesi Necla Poyraz'ın vefatından sonra, İçerenköy'de bulunan evini kapatmama kararı aldı.

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Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

EV HAFTADA 2 GÜN TEMİZLENİYOR

Ersoy, evde haftada iki gün temizlik yaptırıyor. Diva, arada bir eve gidip tek başına dua edip, vakit geçiriyor ve bir yıl önce kaybettiği annesinin acısını dindirmeye çalışıyor.

Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

"ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ersoy, annesini kaybetmesinin ardından şöyle konuşmuştu: "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma 'Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada' dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum."

Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

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Bülent Ersoy vefat eden annesi Necla Poyraz'ın ardından kararını verdi! O eve sahip çıktı, kapattırmadı

KUŞUM AYDIN