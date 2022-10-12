İlk yorum Demet Akalın'dan! Boşanacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol'dan sarılmalı paylaşım! Öyle bir azarladı ki 'Hala pozdalar mangal yandı'

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kötü günleri geride bırakan çift şimdilerde mutlu aile pozlarıyla herkesi kendilerine imrendiriyor. Bir yıla yakın süredir bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, son haliyle hayranlarından tam not alırken Alişan da kendini toparlamış şekilde sevenlerinin karşısına çıktı. Çiftin pozlarına ilk yorum da herzamanki gibi Demet Akalın'dan geldi. Ünlü şarkıcı Akalın Alişan - Buse Varol çiftinin paylaşımına yaptığı yorumla kahkaha attırdı.