İlk yorum Demet Akalın'dan! Boşanacakları iddia edilen Alişan ve Buse Varol'dan sarılmalı paylaşım! Öyle bir azarladı ki 'Hala pozdalar mangal yandı'
Gönül Dağı ya da Camdaki Kız dizilerinden biri ile izleyici karşısına çıkması beklenen Buse Varol ters köşe yapmıştı. Sürpriz bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanan Varol, yeni projesi hakkında tek bir söz söylemiyor. Projesini şimdilik sır gibi saklayan güzel oyuncu hem kariyerinde hem de özel hayatında güzel günler yaşıyor.
Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kötü günleri geride bırakan çift şimdilerde mutlu aile pozlarıyla herkesi kendilerine imrendiriyor. Bir yıla yakın süredir bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, son haliyle hayranlarından tam not alırken Alişan da kendini toparlamış şekilde sevenlerinin karşısına çıktı. Çiftin pozlarına ilk yorum da herzamanki gibi Demet Akalın'dan geldi. Ünlü şarkıcı Akalın Alişan - Buse Varol çiftinin paylaşımına yaptığı yorumla kahkaha attırdı.
Bir dönem boşanma iddiaları ile gündemi sarsan Busa Varol ve Alişan çifti son günlerde sık sık ailece etkinlikler yapıyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Buse Varol, son olarak Alişan'la bahçede verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Aralarındaki buzları eriten Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz aylarda eşiyle objektif karşısına geçmişti. İki çocuk babası Alişan paylaşımına; "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da sevgi hep daim" notunu düşmüştü. Ünlü çifte kısa sürede binlerce beğeni ve 'Maşallah' yorumları gelmişti.