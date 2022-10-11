4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4,5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen Levent Dörter ile geçen aylarda nişanlandı. Ünlü çift, bu akşam ise nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı üstlenirken Dilan Çıtak'ın bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in de düğüne katıldığı öğrenildi. Öte yandan düğün fotoğrafları sosyal medyada yayınlanırken Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. İşte detaylar...
11.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 11.10.2022 22:56
Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçen aylarda nişanlanmıştı. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.
Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı.
EVLENDİLER!
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.