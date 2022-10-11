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Haberler Magazin 4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 4,5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı müzisyen Levent Dörter ile geçen aylarda nişanlandı. Ünlü çift, bu akşam ise nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı üstlenirken Dilan Çıtak'ın bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in de düğüne katıldığı öğrenildi. Öte yandan düğün fotoğrafları sosyal medyada yayınlanırken Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı. İşte detaylar...

11.10.2022 22:47 - Son Güncelleme: 11.10.2022 22:56
4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçen aylarda nişanlanmıştı. İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi.

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4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen çift, bugün akşamüzeri gelin alma merasimini gerçekleştirdi.

4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı.

4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

4,5 yıllık ilişkide mutlu son! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile Levent Dörter evlendi! Gözler Dilan’ın annesine çevrildi

EVLENDİLER!
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

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