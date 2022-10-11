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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir karakterinin en güvenilir dostu Kurban Baba rolüyle izleyici karşısına çıkan Ali Seçkiner Alıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Yayınlanan yeni bölümün ardından gündeme gelen başarılı oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. "Ali Seçkiner Alıcı aslen nereli?" sorusunu aratan internet kullanıcıları, gerçeği öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ali Seçkiner Alıcı memleketi...

11.10.2022 23:21 - Son Güncelleme: 11.10.2022 23:21
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kurban Baba karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

Başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ali Seçkiner Alıcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

İşte başta Ali Seçkiner Alıcı olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte memleketi...

OKTAY KAYNARCA

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