İlk kez çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı imtihanı "Kendi aptallığıma gülüyorum" Rol mü gerçek mi o anlar olay oldu

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından Paris, Miami derken soluğu New York'ta alan Subaşı, çamaşır makinesi paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Peki rol mü yapıyor yoksa gerçek mi?