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İlk kez çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı imtihanı "Kendi aptallığıma gülüyorum" Rol mü gerçek mi o anlar olay oldu

Birçok kişinin Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak tanıdığı Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor... Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından Paris, Miami derken soluğu New York'ta alan Subaşı, çamaşır makinesi paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Peki rol mü yapıyor yoksa gerçek mi?

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 10:02 Güncelleme 03 Kasım 2023, 10:03
İlk kez çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı imtihanı Kendi aptallığıma gülüyorum Rol mü gerçek mi o anlar olay oldu 1

Rol mü gerçek mi? Şeyma Subaşı'nın çamaşır makinesiyle imtihanı sosyal medyanın gündeminde...

İlk kez çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı imtihanı Kendi aptallığıma gülüyorum Rol mü gerçek mi o anlar olay oldu 2

Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te dillere destan bir düğünle hayatını birleştirmişti. Ancak büyük aşk bitti.

İlk kez çamaşır makinesi kullanan Şeyma Subaşı imtihanı Kendi aptallığıma gülüyorum Rol mü gerçek mi o anlar olay oldu 3

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

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