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Ayrıldıkları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bombayı patlattı! Yalı Çapkını'nın gizli saklı aşıkları ilk kez görüntülendi

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde sette kavga ettikleri iddia edilen çiftten Mert Ramazan Demir'in, bir partide bir başka kadınla çekilmiş görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüş, çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından dizi aşıkları, uzun bir aradan sonra ilk kez yan yana görüntülendi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 09:41 Güncelleme 03 Kasım 2023, 09:42
Ayrıldıkları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bombayı patlattı! Yalı Çapkını’nın gizli saklı aşıkları ilk kez görüntülendi 1

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ayrıldıkları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bombayı patlattı! Yalı Çapkını’nın gizli saklı aşıkları ilk kez görüntülendi 2

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.

Ayrıldıkları iddia edilen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir bombayı patlattı! Yalı Çapkını’nın gizli saklı aşıkları ilk kez görüntülendi 3

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı.

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