Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'ı yaş gününde paylaştı Helin'i son haliyle görenler inanamadı! Bir diğer kardeş Leyla Avşar ise...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Kendisinin şöhreti kız kardeşlerinden Helin Avşar'ı da şöhretler dünyasına taşıdı ve o da adından bolca söz ettiren isimlerden biri oldu. Helin Avşar önceki gün yeni yaşını kutladı. Avşar kardeşler, doğum günü kutlamasından paylaşımlar yaptı. Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşırtırken, gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Leyla Avşar uzun bir aradan sonra ilk kez görüntü verdi. İşte detaylar...