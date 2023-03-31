İlhan İrem'in vasiyetini öğrenen kardeşinden itiraz! 8 ay önce hayata veda etmişti meğer İlhan İrem mal varlığını eşi Hansu İrem'e bırakmış...
İlhan İrem'in mal varlığı ortalığı karıştırdı! Vasiyetinde mirasını eşi Hansu İrem'e bırakmıştı kardeşten itiraz geldi. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan İrem, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. 8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem'in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktı. Gerçeği öğrenen İlhan İrem'in kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü.
İlhan İrem'in vasiyetini öğrenen kardeşinden itiraz! 8 ay önce hayata veda etmişti meğer İlhan İrem mal varlığını eşi Hansu İrem'e bırakmış...
'Anlasana', 'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'İşte Hayat', 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş' ve daha nicesiyle Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zaman önce diyaliz tedavisi görmeye başladı. Unutulmaz şarkıların sahibi ve sesi İlhan İrem'den
28 Temmuz 2022'de acı haber geldi.
İlhan İrem 67 yaşında aramızdan ayrıldı.Acı haberin ardından İlhan İrem'in 31 yıllık eşi Hansu İrem, sanatçının isteğini açıkladı.
ÜÇ VASİYETİ VAR
Hansu İrem, eşi İlhan İrem'in vasiyetini şöyle açıkladı: "Üç vasiyeti var. Tabutunun Türk bayrağına sarılması, AKM'de tören ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek"
GERÇEK VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem'in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktı. Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü. Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır'ın da mirasta hakkı olduğunu iddia ederek dava sonuçlanıncaya kadar İrem'in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.