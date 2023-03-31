İlhan İrem’in vasiyetini öğrenen kardeşinden itiraz! 8 ay önce hayata veda etmişti meğer İlhan İrem mal varlığını eşi Hansu İrem’e bırakmış...

GERÇEK VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem'in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem'e bıraktı. Sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü. Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır'ın da mirasta hakkı olduğunu iddia ederek dava sonuçlanıncaya kadar İrem'in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.