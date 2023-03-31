Boşanacakları iddia edilmişti! Bir açıklama da Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan "Herkes işine baksın boşanma aşamasında olduğumuz..."
Geçtiğimiz aylarda Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yı araç içinde darp ettiği iddia edilmiş ancak sonrasında Ebru Şallı iddiaları reddetmişti. Sonrasında da evliliklerine krizler yaşayan çift, kendilerine bir şans daha verse de gelen haberler iyi değil. Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftinin bu kez boşanma noktasına geldikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Şallı yaptığı açıklamada "Fikir ayrılıkları yaşıyoruz" derken eşi Uğur Akkuş'tan da geç de olsa bir açıklama geldi. İşte detaylar...
31.03.2023 12:20 - Son Güncelleme: 31.03.2023 12:20
Ünlü model Ebru Şallı ile 2019 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları ileri sürüldü. Günler önce ortaya atılan boşanma iddiasına cevap veren Şallı, kriz yaşadıklarını kabul ederken Uğur Akkuş'tan da bir açıklama geldi.
İki yıl birliktelik yaşayan ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu.
Bir dönem darp edildiği konuşulan Ebru Şallı'nın evliliğinde kriz çıktı. Ülkemizin önde gelen modellerinden Ebru Şallı'nın iş insanı Uğur Akkuş'la evliliğinde yol ayrımına geldiği öğrenilmişti.