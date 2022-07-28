Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Balkan Ninnisi’nin yıldızı...
Başrolünü Özge Özberk ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ertan Saban, sergilediği performansla dikkat çekti. Bunun üzerine gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 44 yaşındaki Saban'ın özellikle ailesi merak edildi. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren Saban'ın kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ertan Saban'ın Balkan Ninnisi'nde rol alan oyuncu kardeşi kimmiş...
28.07.2022 21:16 - Son Güncelleme: 28.07.2022 21:16
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Ertan Saban'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ERTAN SABAN KİMDİR?
4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya gelen Ertan Saban, Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Türkiye'ye gelerek oyunculuğa burada devam eden Ertan Saban Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı.
KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!
2016 yılında meslektaşı Ebru Özkan ile nikah masasına oturan Erkan Saban'ın ailesi de merak edildi.