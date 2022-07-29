Vav TV İzle
Haberler Magazin Erol Büyükburç'un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4'üncü ortak...

Erol Büyükburç'un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4'üncü ortak...

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Büyükburç'un, 5 milyonluk mirasında ortalık fena halde karıştı... 7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Erol Büyükburç herkesi yasa boğmuştu. Yıllar sonra da Büyükburç'un, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı. İşte haberin detayları...

29.07.2022 11:26 - Son Güncelleme: 29.07.2022 11:31
Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4’üncü ortak...

7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erol Büyükburç'un anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç yasal mirasçı olarak belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4’üncü ortak...

Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.

Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4’üncü ortak...

Mirastan mahrum kalan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı.

Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4’üncü ortak...

Sanatçının kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek de İstanbul 5. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4’üncü ortak...

KIZ KARDEŞLERİNE DAVA AÇTI

Adli Tıp'tan gelen sonuca göre Şimşek, Büyükburç'un kızı çıktı. Şimşek, bu defa babasının mirasından pay alamadığı gerekçesiyle üvey kız kardeşlerine dava açtı.

SON DAKİKA