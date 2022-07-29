Erol Büyükburç'un başka bir kızı daha ortaya çıktı 5 milyonluk mirasta ortalık karıştı! Kardeşlerin savaşı 4'üncü ortak...
2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Büyükburç'un, 5 milyonluk mirasında ortalık fena halde karıştı... 7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Erol Büyükburç herkesi yasa boğmuştu. Yıllar sonra da Büyükburç'un, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı. İşte haberin detayları...
29.07.2022 11:26 - Son Güncelleme: 29.07.2022 11:31
7 yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erol Büyükburç'un anneleri ayrı olan kızları Evren Büyükburç, Jeyan Büyükburç ve Özlem Derya Büyükburç yasal mirasçı olarak belirlendi.
Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.