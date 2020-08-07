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İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

İlayda Akdoğan, dört ay önce sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret etmek için gittiği İran'da corona virüs salgını nedeniyle mahsur kalmıştı. Akdoğan, sevgilisi ile birlikte İstanbul'a döndü. Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile İstanbul'da bir AVM'de görüntülenen oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.

07.08.2020 10:49 - Son Güncelleme: 07.08.2020 10:49
İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret etmek için gittiği İran'da corona virüsten dolayı dört ay boyunca mahsur kalan İlayda Akdoğan, İstanbul'a döndü.

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İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

İlayda Akdoğan ve sevgilisi Roham Kabir, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

Roham Kabir ile alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrılan oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.

İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

Oyuncu İlayda Akdoğan 4 ay önce İranlı basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitmiş, pandemi nedeniyle Tahran'da mahsur kalmıştı.

İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

Çift, bir ay önce Türkiye'ye dönerek, Antalya'da tatil yapmıştı.

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