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İlayda Akdoğan sevgilisi ile İstanbul’a döndü! Corona virüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı...

İlayda Akdoğan, dört ay önce sevgilisi Roham Kabir'i ziyaret etmek için gittiği İran'da corona virüs salgını nedeniyle mahsur kalmıştı. Akdoğan, sevgilisi ile birlikte İstanbul'a döndü. Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile İstanbul'da bir AVM'de görüntülenen oyuncu, "Geçen ay İstanbul'a geldik. Yeni proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzak kaldım. Setleri çok özledim" dedi.

07.08.2020 10:49 - Son Güncelleme: 07.08.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





