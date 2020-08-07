Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan canlı yayında itiraf! Kızının annesini aldatmış ve şantaja uğramıştı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arzu Balkan ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja da uğrayan Tamer Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili ilgili yıllar sonra itirafta bulundu. İşte Çocuklar Duymasın'ın haluk'u Tamer Karadağlı'dan, kızının annesi ve evliliğiyle ilgili dikkat çeken sözler...
Pınar Altuğ ile birlikte Çocuklar Duymasın dizisi ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Tamer Karadağlı, Jülide Ateş'in programına konu oldu. Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.
Evlilik sizi neden korkuttu sorusuna ise şu yanıtı verdi; "Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. İki insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim."