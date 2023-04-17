Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi "Sonsuza dek bebeğin..." Sevgilisi Yiğit Poyraz'la pozlarını paylaşan Yasmin...
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Yasmin parayla haber yaptırıyor" yorumuna sert çıkan Erbil bu kez sevgilisi Yiğit Poyraz'la paylaşım yaptı. İşte detaylar...
17.04.2023 12:47 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:47