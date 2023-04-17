RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi "Sonsuza dek bebeğin..." Sevgilisi Yiğit Poyraz'la pozlarını paylaşan Yasmin...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi "Sonsuza dek bebeğin..." Sevgilisi Yiğit Poyraz'la pozlarını paylaşan Yasmin...

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Yasmin parayla haber yaptırıyor" yorumuna sert çıkan Erbil bu kez sevgilisi Yiğit Poyraz'la paylaşım yaptı. İşte detaylar...

17.04.2023 12:47 - Son Güncelleme: 17.04.2023 12:47
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi Sonsuza dek bebeğin... Sevgilisi Yiğit Poyraz’la pozlarını paylaşan Yasmin...

Babası kadar gündem olan Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi Sonsuza dek bebeğin... Sevgilisi Yiğit Poyraz’la pozlarını paylaşan Yasmin...

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi Sonsuza dek bebeğin... Sevgilisi Yiğit Poyraz’la pozlarını paylaşan Yasmin...

Çiftin İtalya tatilinden yaptıkları paylaşımlar günlerce magazin gündemindeki yerini korumuştu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi Sonsuza dek bebeğin... Sevgilisi Yiğit Poyraz’la pozlarını paylaşan Yasmin...

Sonrasında Erbil, kendisi hakkında yapılan bir yorumu alıntılayıp yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kızı aşka geldi Sonsuza dek bebeğin... Sevgilisi Yiğit Poyraz’la pozlarını paylaşan Yasmin...

İŞTE ERBİL'İN O YANITI...

Yasmin günler sonra yine paylaşımları peş peşe yaptı ortalık karıştı.

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