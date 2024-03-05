Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol'a katıldı! Selami Bey'in temizlik hikayesi olay oldu: "Saç ve kıllardan ev görünmezdi"

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da yeni hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Programa katılan Selami Karadağlı, stüdyoya girer girmez "Esra hanım kurtar beni" serzenişinde bulundu. "Saç kıllarından ev görünmez. 'temizlikçi tutalım evi temizletelim' demeden o ev temizlenmezdi." diyen ve eşinden kurtulmak isteyen Selami Bey herkesi hayrete düşürdü. İşte Esra Erol'da yaşananlar!