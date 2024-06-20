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İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı: Turuncuya boyadılar

Garip eylemleriyle büyük tepki çeken iklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı. Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana giren iki aktivist aylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 17:48 Güncelleme 20 Haziran 2024, 18:13
İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’i hedef aldı: Turuncuya boyadılar 1

İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" aktivistleri, Londra Stansted Havalimanı'ndaki iki özel jeti turuncuya boyadı.

İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’i hedef aldı: Turuncuya boyadılar 2

İngiltere'de hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen "Just Stop Oil" adlı çevreci grup, eylemlerini sürdürüyor.

İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift’i hedef aldı: Turuncuya boyadılar 3

İki aktivist, yerel saatle 05.00'te Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana girdi.

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