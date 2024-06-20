İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı: Turuncuya boyadılar

Garip eylemleriyle büyük tepki çeken iklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı. Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana giren iki aktivist aylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü.