İklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı: Turuncuya boyadılar

Garip eylemleriyle büyük tepki çeken iklim aktivistleri bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i hedef aldı. Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana giren iki aktivist aylor Swift'in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü.
İngiltere'de çevreci grup "Just Stop Oil" aktivistleri, Londra Stansted Havalimanı'ndaki iki özel jeti turuncuya boyadı.
İngiltere'de hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen "Just Stop Oil" adlı çevreci grup, eylemlerini sürdürüyor.
İki aktivist, yerel saatle 05.00'te Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana girdi.