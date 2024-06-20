Alan'ın başarılı sunucusu Oktay Kaynarca bakın aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu ama gerçek bambaşka çıktı! Meğer Oktay Kaynarca...

ATV'nin yepyeni yarışmacı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca'nın özel hayatı milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Daha önce Ben Bu Cihana Sığmazam, Kurtlar Vadisi, Adanalı gibi yapımlarda oyunculuğuyla beğeni toplayan Oktay Kaynarca'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın memleketi...
Oktay Kaynarca'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın memleketi...
ATV'nin en çok kazandıran yarışma programlarından Alan'ın sunucu Oktay Kaynarca, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip edilmeye devam ediyor.
OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te dünyaya geldi. Başarılı oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.