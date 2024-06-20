Alan'ın başarılı sunucusu Oktay Kaynarca bakın aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu ama gerçek bambaşka çıktı! Meğer Oktay Kaynarca...

ATV'nin yepyeni yarışmacı Alan'ın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca'nın özel hayatı milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Daha önce Ben Bu Cihana Sığmazam, Kurtlar Vadisi, Adanalı gibi yapımlarda oyunculuğuyla beğeni toplayan Oktay Kaynarca'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın memleketi...