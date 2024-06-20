MasterChef Somer Sivrioğlu'nun çocuklarına bakın! 18 yıllık evliliğini ihanet bitirmişti! Ünlü şefin oğlu oyuncu çıktı...

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef programı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya sempatik tavırları ve yemek aşkıyla damga vuran Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı da bir hayli merak konusu oldu. 18 yıllık evliliği ihanetle son bulan Somer Sivrioğlu'nun çocuklarını daha önce gördünüz mü? İşte Somer Sivrioğlu'nun çocukları...