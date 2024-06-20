MasterChef Somer Sivrioğlu'nun çocuklarına bakın! 18 yıllık evliliğini ihanet bitirmişti! Ünlü şefin oğlu oyuncu çıktı...

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef programı kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya sempatik tavırları ve yemek aşkıyla damga vuran Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı da bir hayli merak konusu oldu. 18 yıllık evliliği ihanetle son bulan Somer Sivrioğlu'nun çocuklarını daha önce gördünüz mü? İşte Somer Sivrioğlu'nun çocukları...
18 yıllık evliliği ihanetle son bulan Somer Sivrioğlu'nun çocuklarını daha önce gördünüz mü? İşte Somer Sivrioğlu'nun çocukları...
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun bir araya geldiği MasterChef programında yarışmacılar ana kadroya geçmek için kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor.
Programda başarılı yarışmacıların yanı sıra jüri koltuğuna oturan isimlerin de özel hayatları sıkça merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak aşk hayatıyla magazin manşetlerini sıkça süsleyen Somer Sivrioğlu'nun çocuklarını gören şaşkınlıklarını gizleyemiyor.