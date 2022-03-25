İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray'a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı
İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sever, 8 Mart'ta koronavirüs nedeniyle vefat eden babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlayarak içinde bulunduğu duruma dair bir yazı kaleme aldı. Nefise Karatay, Sinem Kobal, Gülben Ergen, Ivana Sert gibi isimler ise paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte son halini yayınlayan Seray Sever'in o paylaşımı...
Eray Sünbül ile 2018'de evlenen Seray Sever, geçen aylarda hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulayıp ikiz bebek beklediğini açıkladı.
"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı. Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'
Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Sever, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum, ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama, saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi. Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız. Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için, diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için...