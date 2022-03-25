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Haberler Magazin İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray'a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray'a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, geçen aylarda ikiz bebeklerine hamile olduğunu duyurmuştu. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Sever, 8 Mart'ta koronavirüs nedeniyle vefat eden babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsılmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlayarak içinde bulunduğu duruma dair bir yazı kaleme aldı. Nefise Karatay, Sinem Kobal, Gülben Ergen, Ivana Sert gibi isimler ise paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte son halini yayınlayan Seray Sever'in o paylaşımı...

25.03.2022 23:24 - Son Güncelleme: 25.03.2022 23:46
İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray’a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

Eray Sünbül ile 2018'de evlenen Seray Sever, geçen aylarda hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulayıp ikiz bebek beklediğini açıkladı.

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İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray’a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

Daha sonraki açıklamasında bebeklerinin ikisinin de kız olarak görüldüğünü ancak kesin bir bilgi almadıklarını sözlerine ekleyen Sever, kızlarından birinin adını eşiyle ortak kararı olan Sofia koyacaklarını söyledi.

İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray’a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı. Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray’a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

Babasının cenazesinde ayakta durmakta zorlanan ve "Ateş düştüğü yeri yakıyor" kullanan ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

İkizlerine hamile olan Seray Sever karnı burnunda pozlarını yayınladı! ‘Çok acı çekiyorum’ diyen Seray’a Sinem Kobal kayıtsız kalmadı

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'
Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Sever, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum, ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama, saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi. Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız. Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için, diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için...

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