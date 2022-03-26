Pınar Altuğ’un güzeller güzeli kızının son haline bakın! O paylaşımı gören hayran kaldı! Demet Akalın'ın yorumu dikkat çekmişti...
Başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. 2009 yılında ise kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Son olarak geçen aylarda kızı Su'nun son halini yayınlayan Altuğ'a ünlü isimlerden yorum yağmıştı. Özellikle Demet Akalın'ı Su için yaptığı yorum dikkat çekmişti. Altuğ, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eşi ile kızının eğlenceli anlarını paylaştı. Baba-kızın keyifli anları çok konuşulurken Su'nun son hali hayran bıraktı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı...
26.03.2022 00:19 - Son Güncelleme: 26.03.2022 00:47
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, başrolünü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yıllarca televizyon izleyicisi ile buluşmuş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı da yakından takip edile Altuğ, 14 yıl önce ise Yağmur Atacan ile evlenmişti. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Su adından bir kızı olmuştu.
Son olarak geçen aylarda kızı Su'nun son halini yayınlayan Altuğ'a ünlü isimlerden yorum yağmıştı. Özellikle Demet Akalın'ı Su için yaptığı yorum dikkat çekmişti.
Su'nun son halini gören Demet Akalın, "Ayyyy bu nasıl bir boy uzaması maşallah" yorumunda bulunmuştu.