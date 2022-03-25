Sibel Can’ın küçük oğluna bakın koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural kardeşi Emir Aksüt’ün son halini paylaştı
Sibel Can'ın küçük oğluna bakın koca delikanlı oldu! 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Hakan Ural ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa ve Engincan Ural adından iki evladı olmuştu. Hakan Ural ile 1999'da boşanan Sibel Can, 2000 yılında müteahhit Sulhi Aksüt ile dünyaevine girmişti. 2010 yılının Eylül ayında Sulhi Aksüt ile boşanan ünlü şarkıcı, 2000 yılında Emir Aksüt'ü kucağına alarak üçüncü kez anne olmuştu. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir koca delikanlı oldu. Melisa Ural ise kardeşinin son halini sosyal medyada yayınladı. İşte Sibel Can'ın yakışıklı oğlu Emir'in son hali...
Adı ve güzelliği dilden dile dolaşan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Evlilikleri 11 yıl süren Hakan Ural ile Sibel Can'ın Melisa ve Engincan Ural adından iki evladı oldu.
Sibel Can, Hakan Ural ile boşandıktan 1 yıl sonra müteahhit Sulhi Aksüt ile evlendi. 2000 yılında nikah masasına oturan çift, 2000 yılında oğulları Emir Aksüt'e kavuştu.
Emir Aksüt'ü kucağına almasıyla üçüncü kez anne olan Sibel Can'ın oğlu büyüdü. Ünlü şarkıcının kızı Melisa Ural ise kardeşinin son halini sosyal medyada yayınladı.
Melisa Ural'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Emir Aksüt için "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" gibi yorumlar yapıldı.