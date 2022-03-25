Sibel Can’ın küçük oğluna bakın koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın biricik kızı Melisa Ural kardeşi Emir Aksüt’ün son halini paylaştı

Adı ve güzelliği dilden dile dolaşan Sibel Can, henüz 17 yaşındayken Hakan Ural'a delice aşık oldu ve Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Evlilikleri 11 yıl süren Hakan Ural ile Sibel Can'ın Melisa ve Engincan Ural adından iki evladı oldu.