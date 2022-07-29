Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin’in son haline bakın! İddialı tatil pozlarıyla yakıp kavurdu! “Aman Çaycı Hüseyin görmesin”
Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırıldığı Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, yıllar sonra gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı tatil pozları ise çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken "Aman Çaycı Hüseyin görmesin", "Bu ne güzellik", "Emine yıllara savaş açmış" yorumları yapıldı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in son hali ve sosyal medyayı sallayan o pozları...
29.07.2022 18:48 - Son Güncelleme: 29.07.2022 18:48
Oyuncu Melek Şahin, başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı ve yayınlandığı dönem büyük ses getiren Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazındı.