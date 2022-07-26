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3 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum bakın kimden...

Fahriye Evcen'in tekne pozları baş döndürücü! Peş peşe paylaştı ağızları açık bıraktı. Güzeller güzeli Fahriye Evcen'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara ilk yorum yapan isim merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve Karan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Fahriye Evcen ikinci bebeğine 3 aylık hamile. Güzelliği dillere destan olan oyuncunun tatil kareleri gündeme bomba gibi düştü. Fahriye Evcen'in tekne pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, o karelere ilk yorum yapan kişinin Fahriye'nin kardeşi olup olmadığı merak konusu oldu.

26.07.2022 14:20 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:20
3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum kardeşi Banu Evcen’den!

3 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı Fahriye'ye ilk yorum bakın kimden geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum kardeşi Banu Evcen’den!

Biri en yakışıklı diğeri ise en güzel... Dünya çapında en beğenilen çiftler arasında yer alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum kardeşi Banu Evcen’den!

Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum kardeşi Banu Evcen’den!

Sosyal medya hesabından peş peşe pozlar paylaşan Fahriye kısa sürede gündem oldu.

3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum kardeşi Banu Evcen’den!

Fahriye Evcen'in Instagram hesabından paylaştığı tekne pozlarını görenler yorum yağmuruna tuttu.

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