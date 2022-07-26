3 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı ilk yorum bakın kimden...
Fahriye Evcen'in tekne pozları baş döndürücü! Peş peşe paylaştı ağızları açık bıraktı. Güzeller güzeli Fahriye Evcen'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara ilk yorum yapan isim merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Burak Özçivit ile evli olan ve Karan adında bir erkek evlat dünyaya getiren Fahriye Evcen ikinci bebeğine 3 aylık hamile. Güzelliği dillere destan olan oyuncunun tatil kareleri gündeme bomba gibi düştü. Fahriye Evcen'in tekne pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, o karelere ilk yorum yapan kişinin Fahriye'nin kardeşi olup olmadığı merak konusu oldu.
26.07.2022 14:20 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:20
3 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in tekne pozları bomba! Peş peşe paylaştı ağızlar açık kaldı Fahriye'ye ilk yorum bakın kimden geldi.