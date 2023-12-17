İkiz bebeklere hamile Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses'e ayak masajı yaptı "Ben miyim hamile o mu belli değil"

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıkmıştı. Doğuma artık sayılı günler kala Tatlıses çiftinden eğlenceli paylaşımlar geliyor.