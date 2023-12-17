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İkiz bebeklere hamile Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses'e ayak masajı yaptı "Ben miyim hamile o mu belli değil"

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. 6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde bebeklerin adlarının babalarının adları olan İbrahim ve Sinan olacağını söylemişti. Ama işin aslı bambaşka çıkmıştı. Doğuma artık sayılı günler kala Tatlıses çiftinden eğlenceli paylaşımlar geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:42 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:50
İkiz bebeklere hamile Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses’e ayak masajı yaptı Ben miyim hamile o mu belli değil 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor.

İkiz bebeklere hamile Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses’e ayak masajı yaptı Ben miyim hamile o mu belli değil 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

İkiz bebeklere hamile Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses’e ayak masajı yaptı Ben miyim hamile o mu belli değil 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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