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Hande Erçel aşka geldi paylaştı "Sen ne istersen ben o olurum nereye baksan orada olurum" Yeğeni Mavi'nin doğum gününde...

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel. Gerek rol aldığı yapımlar gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Erçel, yeğeni Mavi'nin yaş gününde yaptığı paylaşımla gündeme geldi bu kez de. Mavi'nin hastalığı nedeniyle zor günler atlatan Gamze Erçel ile Hande Erçel, yaptıkları paylaşımlarla herkes duygulandırdı. İşte haberin ayrıntıları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 15:30 Güncelleme 17 Aralık 2023, 15:30
Hande Erçel aşka geldi paylaştı Sen ne istersen ben o olurum nereye baksan orada olurum Yeğeni Mavi’nin doğum gününde... 1

Magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Hande Erçel, yeğeni Mavi'nin yaş günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla gündemde.

Hande Erçel aşka geldi paylaştı Sen ne istersen ben o olurum nereye baksan orada olurum Yeğeni Mavi’nin doğum gününde... 2

Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, Mavi'nin hastalığı yüzünden zor günler atlatmıştı.

Hande Erçel aşka geldi paylaştı Sen ne istersen ben o olurum nereye baksan orada olurum Yeğeni Mavi’nin doğum gününde... 3

Erçel kardeşler ve Caner Yıldırım'ın Mavi'ye konan kanser teşhisiyle sarsılmıştı.

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