4,5 aylık hamile Eda Ece'nin karnı iyice belirginleşti karnı burnunda paylaşım geldi "Size büyük bir sürprizim var"

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Bir reklam projesinde yer alan Ece önceki gün artık iyice belirginleşen karnıyla pylşaım yaptı.