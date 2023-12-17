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4,5 aylık hamile Eda Ece'nin karnı iyice belirginleşti karnı burnunda paylaşım geldi "Size büyük bir sürprizim var"

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmiş, uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber gelmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Eda Ece önceki gün yeni paylaşım yaparak imaj değişikliğine gittiğini duyurmuştu. Bir reklam projesinde yer alan Ece önceki gün artık iyice belirginleşen karnıyla pylşaım yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:59 Güncelleme 17 Aralık 2023, 16:59
4,5 aylık hamile Eda Ece’nin karnı iyice belirginleşti karnı burnunda paylaşım geldi Size büyük bir sürprizim var 1

Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da evlenmişti. Ece, şimdilerde 4,5 aylık hamile.

4,5 aylık hamile Eda Ece’nin karnı iyice belirginleşti karnı burnunda paylaşım geldi Size büyük bir sürprizim var 2

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

4,5 aylık hamile Eda Ece’nin karnı iyice belirginleşti karnı burnunda paylaşım geldi Size büyük bir sürprizim var 3

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

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