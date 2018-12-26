İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

Pelin Akil domuz gribine yakalandı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Akil, ikiz bebek bekliyor. Hamileliğinin 6. ayında olan Pelin Akil 3 gündür hastanede yatıyor. Domuz gribine yakalanan Pelin Akil kimdir? İşte güzel oyuncu hakkındaki her şey...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 13:10:20 Güncelleme: 13:37:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





