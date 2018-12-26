İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

Pelin Akil domuz gribine yakalandı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Akil, ikiz bebek bekliyor. Hamileliğinin 6. ayında olan Pelin Akil 3 gündür hastanede yatıyor. Domuz gribine yakalanan Pelin Akil kimdir? İşte güzel oyuncu hakkındaki her şey...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 13:10:20 Güncelleme: 13:37:31
İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

PELİN AKİL'DEN KORKUTAN HABER!

İki yıl önce meslektaşı Anıl Altan'la dünyaevine giren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını söyledi.

DOMUZ GRİBİNE YAKALANAN PELİN AKİL'DEN İLK AÇIKLAMA!

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İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

YOĞUN İŞ TEMPOSU NEDENİYLE DİRENCİ DÜŞTÜ

İkiz kız bebek bekleyen çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Ancak hamileliği kış aylarına gelen Pelin Akil ne yazık ki yoğun iş temposu nedeniyle hasta düştü.

İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

PELİN AKİL DOMUZ GRİBİNE YAKALANDI

Yaklaşık üç gündür hastanede yatan Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastane odasından paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'nde 2 yıl eğitim alan Akil, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne devam etti. Oyunculuk hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Akil, "Rent Müzikali", "Marika'nın Serveti", "Abim Geldi", "Istanbulname"," Depo" ve "Sersefil-Korkuyorum Sevgilim", "Closer" gibi tiyatro oyunlarında yer alan güzel oyuncu pek çok reklam filminde de yer aldı.

İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?

İlk olarak "Arka Sıradakiler" dizisiyle seyirciye yüzünü tanıtan yetenekli oyuncu, bu dizide 4 sezon yer aldı. Daha sonra TRT 1'de ekranlara gelen "Kurt Kanunu" dizisiyle izleyiciyle buluşan Akil, yine aynı kanalda yayınlanan "Seksenler" dizisinde de yer aldı.

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