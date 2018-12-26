İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı! Pelin Akil kimdir?
Pelin Akil domuz gribine yakalandı. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Akil, ikiz bebek bekliyor. Hamileliğinin 6. ayında olan Pelin Akil 3 gündür hastanede yatıyor. Domuz gribine yakalanan Pelin Akil kimdir? İşte güzel oyuncu hakkındaki her şey...
PELİN AKİL'DEN KORKUTAN HABER!
İki yıl önce meslektaşı Anıl Altan'la dünyaevine giren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından domuz gribine yakalandığını söyledi.
DOMUZ GRİBİNE YAKALANAN PELİN AKİL'DEN İLK AÇIKLAMA!
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PELİN AKİL DOMUZ GRİBİNE YAKALANDI
Yaklaşık üç gündür hastanede yatan Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını ancak şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastane odasından paylaştığı videolar ile sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi veren Akil, takipçilerinin iyi dilekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'nde 2 yıl eğitim alan Akil, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne devam etti. Oyunculuk hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Akil, "Rent Müzikali", "Marika'nın Serveti", "Abim Geldi", "Istanbulname"," Depo" ve "Sersefil-Korkuyorum Sevgilim", "Closer" gibi tiyatro oyunlarında yer alan güzel oyuncu pek çok reklam filminde de yer aldı.