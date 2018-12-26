Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ı daha önce böyle görmediniz! İşte ünlülerin akımları

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen karakteri Asiye'yi canlandıran Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı magazin gündemine oturdu. Hem sesi hem de oyunculuğuyla Sen Anlat Karadeniz'in efsane isimlerinden Öykü Gürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yönde yorum aldı. İşte ünlülerin bornozlu paylaşım akımına ayak uyduran Sen Anlat Karadeniz'in çılgın Asiye'sinin olay yaratan paylaşımı...