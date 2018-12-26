Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ı daha önce böyle görmediniz! İşte ünlülerin akımları

Sen Anlat Karadeniz'in sevilen karakteri Asiye'yi canlandıran Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı magazin gündemine oturdu. Hem sesi hem de oyunculuğuyla Sen Anlat Karadeniz'in efsane isimlerinden Öykü Gürman'ın sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yönde yorum aldı. İşte ünlülerin bornozlu paylaşım akımına ayak uyduran Sen Anlat Karadeniz'in çılgın Asiye'sinin olay yaratan paylaşımı...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 12:19:45 Güncelleme: 12:38:02
Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı olay yarattı!

Sen Anlat Kradeniz'in Asiye'si Öykü Gürman Instagram hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı. İşte Ünlülerin ilginç akımları...

SEN ANLAT KARADENİZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı olay yarattı!

DİDEM SOYDAN

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı olay yarattı!

TUBA ÜNSAL

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı olay yarattı!

HADİSE

Sen Anlat Karadeniz'in güzel sesli Asiye'si Öykü Gürman'ın bornozlu paylaşımı olay yarattı!

CINDY CRAWFORD

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