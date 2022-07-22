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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'den beklenen paylaşım geldi! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Törer, meslektaşlarının aksine nadir olarak kullandığı sosyal medyada yayınladığı pozlarla da binlerce beğeni aldı. Törer, uzun bir aradan sonra kural bozdu ve araç içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle mest eden oyuncu, yine sosyal medyayı salladı. İşte Burak Özçivit'in güzel partneri Özge Törer'in çok konuşulan o pozu...

22.07.2022 22:22 - Son Güncelleme: 22.07.2022 22:22
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu ve büyük beğeni topladı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Özge Törer, meslektaşlarının aksine nadir olarak kullandığı sosyal medyada yayınladığı pozlarla da binlerce beğeni aldı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Törer, uzun bir aradan sonra kural bozdu ve araç içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Güneş gözlüğü ile poz veren ünlü oyuncunun, yakın çekim yaptığı paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den beklenen paylaşım geldi! Burak Özçivit’in biricik partneri güzelliğiyle büyüledi

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, Instagram'da hızla yayılarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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