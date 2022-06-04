İkinci sezon başlamadan kara haber geldi! Yargı dizisinde ayrılık! Ceylin’in eli kana bulandı! Engin, Zafer derken şimdi de Savcı Ilgaz...

Sezon finali yapan Yargı dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken ortaya atılan iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı fenomen dizi son bölümüyle akıllarda bir çok soru işareti bıraktı. Eren komiser Ceylin'e "Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?" sözleri şok etkisi yarattı. Peki Yargı Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden?