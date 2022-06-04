İkinci sezon başlamadan kara haber geldi! Yargı dizisinde ayrılık! Ceylin'in eli kana bulandı! Engin, Zafer derken şimdi de Savcı Ilgaz...
Yargı dizisinde Engin karakterine Onur Durmaz, Ceylin'in babası Zafer karakterine de Ali Seçkiner hayat veriyordu. İki oyuncu da diziden ayrıldı. Sezon finaline giderken yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz Pazar günü 34. bölümüyle sezon finali yapan Yargı dizisinde soru işaretleri peşi sıra geldi. Ceylin'in üzerinden ve yüzüğünden alınan kan kime ait merak konusu oldu. Sorguya alınan Ceylin'e Eren komiser'in "Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?" diye sorması da ağızları açık bıraktı. Seyirciler şimdi Savcı Ilgaz öldü mü? Yeni sezonda Kaan Urgancıoğlu olacak mı? merak ediyor.
04.06.2022 15:09 - Son Güncelleme: 04.06.2022 15:09
Sezon finali yapan Yargı dizisinin yeni sezonu merakla beklenirken ortaya atılan iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı fenomen dizi son bölümüyle akıllarda bir çok soru işareti bıraktı. Eren komiser Ceylin'e "Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?" sözleri şok etkisi yarattı. Peki Yargı Ilgaz öldü mü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden ayrıldı mı, neden?
Yargı dizisinde son bölümünde izleyiciyi 6 ay ileriye götüren sahneler bir çok soru işaretini de beraberinde getirdi.