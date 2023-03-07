İkinci kez hamile olan Rihanna'dan oğluyla esprili paylaşım! "Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince..." dedi Gigi Hadid'ten yorum gecikmedi
İkinci kez hamile olan Rihanna'dan oğluyla esprili paylaşım! "Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince..." dedi Gigi Hadid'ten yorum gecikmedi. 13 Mayıs 2022'de oğlunu kucağına alan Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. İsmini henüz açıklamadığı bebeğinin yüzünü geçtiğimiz haftalarda ilk kez gösteren Barbadoslu şarkıcı, oğlunun yeni fotoğraflarını esprili bir notla yayınladı. Riri'nin Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
07.03.2023 13:30 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:52
İkinci kez hamile olan Rihanna'dan oğluyla esprili paylaşım! "Oscar'a kardeşinin gideceğini öğrenince..." dedi Gigi Hadid'ten yorum gecikmedi.
Geçtiğimiz haftalarda adını henüz açıklamadığı oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Rihanna, sosyal medya hesabından kendisiyle birlikte Oscar'a gidemediği için üzülen oğlunun fotoğraflarını yayınladı.
aylaşımına esprili bir not düşen 34 yaşındaki Rihanna, açıklamasında "Oğlum Oscar'a kendisinin değil de kardeşinin gideceğini öğrendiğinde..." ifadelerine yer verdi.