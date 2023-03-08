Gökçe Akyıldız son haliyle tam bir afet oldu! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız'ı siz bir de şimdi görün gözden uzak olsa da...
Bir döneme damga vuran dizilerden biriydi Kırgın Çiçekler. 2015-2018 yılları arasında Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırgın Çiçekler'in oyuncu kadrosunda Gökçe Akyıldız, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Naz Çağla Irmak, İpek Karapınar, Özgür Çevik gibi isimler yer alıyordu. Dizide en çok dikkat çeken isimlerden biri de Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız'dı. Akyıldız dizinin en serseri ruhlu en dediğim dedik karakteriydi. Dizi sonrası evlenip, anne olan Akyıldız boşandıktan sonra ufaktan bir ekranlara geri dönse de şimdilerde sadece sosyal medyada aktif. Şimdilerde 30 yaşında olan Gökçe Akyıldız adeta bir afet oldu. İşte son hali...
08.03.2023 11:59 - Son Güncelleme: 08.03.2023 12:00
2015-2018 yılları arasında Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kırgın Çiçekler o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizide Songül karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız en çok dikkat çeken isimlerden biri.
Şimdilerde ekranlarda yer almayan Akyıldız yaş aldıkça tam bir afete dönüştü. İşte başta Gökçe Akyıldız olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.