Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali 'maşallah' dedirtti! '10 kez kürtaj oldum' açıklaması ağızları açık bırakmıştı

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali 'maşallah' dedirtti! '10 kez kürtaj oldum' açıklaması ağızları açık bırakmıştı

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda da '10 kez kürtaj oldum' açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.

05.09.2022 09:59 - Son Güncelleme: 05.09.2022 09:59
Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali ’maşallah’ dedirtti! ’10 kez kürtaj oldum’ açıklaması ağızları açık bırakmıştı

Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali ’maşallah’ dedirtti! ’10 kez kürtaj oldum’ açıklaması ağızları açık bırakmıştı

Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali ’maşallah’ dedirtti! ’10 kez kürtaj oldum’ açıklaması ağızları açık bırakmıştı

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Pınar Aydın

Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali ’maşallah’ dedirtti! ’10 kez kürtaj oldum’ açıklaması ağızları açık bırakmıştı
Yeşilçam’ın fettan sarışını Lale Belkıs’ın son hali ’maşallah’ dedirtti! ’10 kez kürtaj oldum’ açıklaması ağızları açık bırakmıştı

Kader Çetintürk

14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve 'Adamım' adlı şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

SON DAKİKA