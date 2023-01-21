İkinci kez anne olan Fahriye Evcen taburcu oldu! İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in ikinci çocukları Kerem bebek
5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan Burak - Fahriye çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı... 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilk çocukları Karan,2019 yılında dünyaya gelmişti. İkinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Özçivit çifti Kerem'le ikinci kez aynı mutluluğu yaşadı... Fahriye Evcen hastaneden taburcu oldu. İşte Özçivit çifti ve Kerem bebek.
21.01.2023 13:48 - Son Güncelleme: 21.01.2023 14:02
Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girmişti.
MÜJDE GELDİ
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri önceki gün dünyaya geldi.