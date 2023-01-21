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Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Mehveş'iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz'ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez'in son hali...

Alemin Kıralı'nın Mehveş'iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz'ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez'in son hali...

Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor. 2011-2013 yılları arasında Atv ekranların izleyici karşısına çıkan Alemin Kralı'nda, Mehveş karakterine hayat veren Zeynep Gülmez'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Şimdiler 48 yaşında olan Zeynep Gülmez, ekranlardan elini eteğini çekmişti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tolga Güleryüz ile 2015-2017 yılları arasında evli olan Zeynep Gülmez'in son hali sizi de çok şaşırtacak.

21.01.2023 15:33 - Son Güncelleme: 21.01.2023 15:34
Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

Bir döneme damgasını vuran Alemin Kıralı dizisinde Mehveş karakterini canlandırıyordu Zeynep Gülmez. Sonrasında ortalardan kayboldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

Alemin Kıralı dışında sayısız projede de yer aldı Gülmez.

Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz,Eyvah Kızım Büyüdü, Kınalı Kar, Selena, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Maria ile Mustafa gibi pek çok yapımda rol alan Gülmez ekranlardan elini eteğini çekti

Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

2 sene kadar evli kaldığı Tolga Güleryüz'ün vefatıyla sarsılan Zeynep Gülmez, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

Şimdilerde 50'ye merdiven dayayan Zeynep Gülmez'e ''Asla yaşlanmıyorsunuz'' ve ''Yıllar güzelliğinize güzellik katıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

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