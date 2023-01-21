Alemin Kıralı’nın Mehveş’iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz’ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez’in son hali...

Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz,Eyvah Kızım Büyüdü, Kınalı Kar, Selena, Akasya Durağı, Böyle Bitmesin, Maria ile Mustafa gibi pek çok yapımda rol alan Gülmez ekranlardan elini eteğini çekti