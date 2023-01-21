Alemin Kıralı'nın Mehveş'iydi yıllar ona vız geldi! Eski eşi Tolga Güleryüz'ü trafik kazasında kaybetmişti Zeynep Gülmez'in son hali...
Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı yıllar sonra da konuşulmaya devam ediyor. 2011-2013 yılları arasında Atv ekranların izleyici karşısına çıkan Alemin Kralı'nda, Mehveş karakterine hayat veren Zeynep Gülmez'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Şimdiler 48 yaşında olan Zeynep Gülmez, ekranlardan elini eteğini çekmişti. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tolga Güleryüz ile 2015-2017 yılları arasında evli olan Zeynep Gülmez'in son hali sizi de çok şaşırtacak.
21.01.2023 15:33 - Son Güncelleme: 21.01.2023 15:34
Bir döneme damgasını vuran Alemin Kıralı dizisinde Mehveş karakterini canlandırıyordu Zeynep Gülmez. Sonrasında ortalardan kayboldu.
2 sene kadar evli kaldığı Tolga Güleryüz'ün vefatıyla sarsılan Zeynep Gülmez, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Şimdilerde 50'ye merdiven dayayan Zeynep Gülmez'e ''Asla yaşlanmıyorsunuz'' ve ''Yıllar güzelliğinize güzellik katıyor'' gibi yorumlar yapıldı.