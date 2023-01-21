Perihan Savaş kayınvalide oluyor! Oğlu Savaş Zafer ile nişanlısı Melis Ketenci Boğaz'da evleniyor! İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'yle poz
Perihan Savaş'ın düğün telaşı! Oğlu Savaş Zafer ile nişanlısı Melis Ketenci Boğaz'da evleniyor. Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in sevgilisi Melis Ketenci ile evleniyor. Perihan Savaş sosyal medya hesabından son olarak gelini Melis Ketenci ve İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde Aktaş ile poz verdi. İşte Savaş'ın anbean düğün heyecanı.
21.01.2023 12:18 - Son Güncelleme: 21.01.2023 12:40
Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 6 senedir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.