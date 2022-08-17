İkinci bebeğini bekleyen 3.5 aylık hamile Fahriye Evcen'den karnı burnunda pozlar 'aman napıyorsun' Burak Özçivit'le ayrılık iddiası sonrası...
Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Bir yandan ikinci bebek heyecanını yaşayan çift diğer bir yandan da asılsız iddialarla uğraşmıştı geçtiğimiz günlerde. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in yollarını ayırdığı iddiaları kısa sürede magazin basının yer almış sonrasında da Burak Özçivit'ten açıklama gelmişti. Tüm bunlar olurken Özçivit çiftinin keyfi epey yerinde. Öyle ki Fahriye Evcen'den hamilelik pozları geldi. Teknede belirginleşen karnıyla poz veren Fahriye Evcen 'hamilelik yaramış' dedirtti. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar.
17.08.2022 14:49 - Son Güncelleme: 17.08.2022 14:49
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde koronavirüse yakalanmıştı.