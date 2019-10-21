İkinci Bahar’ın Cennet’i Devin Özgür Çınar'ı görenler hayrete düştü! O halinden eser yok...

İkinci Bahar dizisinin Cennet'i, Devin Özgür Çınar son haliyle herkesi şaşırttı. Bir zamanlar tüm ülkeyi ekran başına kilitleyen Atv dizisi İkinci Bahar'da canlandırdığı karakter ile yüzleri güldüren ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Engin Günaydın ile Cihangir'de keyifli bir sohbet esnasında görüntülendi. İkinci Bahar'ın Cennet'i Devin Özgür Çınar'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Yayınlandığı dönem reyting rekorlarını alt üst eden İkinci Bahar, oyuncu kadrosuyla da adından her zaman söz ettirmişti. İkinci Bahar'ın Cennet'i dizinin en çok sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Samimi havası, bizden senaryosu ve çok güçlü oyuncu kadrosuyla hepimizi ekrana kilitleyen, aklımızda hoş hatıralar bırakan bu Samatya masalının oyuncularının değişimi yılların ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor. İşte merak edenler için Devin Özgür Çınar'ın son hali…

21.10.2019 13:45 - Son Güncelleme: 21.10.2019 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





