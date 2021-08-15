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Haberler Magazin Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Şeyma Subaşı'ndaki özgüven kimsede yok! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, son zamanlarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisiyle sık sık adından söz ettirdi. Subaşı, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bikinili pozlarını art arda Instagram sayfasında yayınlayan Subaşı, adeta özgüven patlaması yaşadı. Subaşı, karın kaslarını gösterdiği paylaşımına düştüğü notla takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan o paylaşımı...

15.08.2021 16:33 - Son Güncelleme: 15.08.2021 16:33
Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de alan Şeyma Subaşı, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

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Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Çalkantılı özel hayatıyla sık sık gündem olan Subaşı, bu kez Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Sevgilisinin 3 bin 800 euroya (yaklaşık 38 bin lira) kiraladığı lüks bir otelde tatiline devam eden Subaşı, karın kaslarını gösterdiği bikinili pozlarını art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Pembe bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı'nın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi

Subaşı, paylaşımının altına "Sadece şimdi değil, kendimi bildiğimden beri vücudum çok iyi. Vücudunuza nasıl davrandığınız, kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin..." notunu düştü.

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