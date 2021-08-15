Şeyma Subaşı’ndaki özgüven kimsede yok! ‘Kendimi bildiğimden beri çok iyi’ dedi bikinili pozlarını yayınladı karın kaslarını gösterdi
Şeyma Subaşı'ndaki özgüven kimsede yok! Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı, son zamanlarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisiyle sık sık adından söz ettirdi. Subaşı, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bikinili pozlarını art arda Instagram sayfasında yayınlayan Subaşı, adeta özgüven patlaması yaşadı. Subaşı, karın kaslarını gösterdiği paylaşımına düştüğü notla takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan o paylaşımı...
15.08.2021 16:33
- Son Güncelleme: 15.08.2021 16:33
3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de alan Şeyma Subaşı, şimdilerde Bodrum'da deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.