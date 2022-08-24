41’lik Birsen Bekgöz siyah mayosuyla denizin içinde poz verdi! Değme mankenlere taş çıkardı! İlk yorum Survivor Nagihan Karadere’den...
Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve yarışmadaki performansıyla sık sık gündem olan Birsen Bekgöz, sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Siyah mayosuyla denizin içinde poz veren fenomen yarışmacı, fit hali ve verdiği pozlarla adeta mankenlere taş çıkardı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma ilk yorum ise Survivor'ın eski yarışmacılarından Nagihan Karadere'den geldi. İşte Birsen Bekgöz'ün sosyal medyada çok konuşulan o pozları...
24.08.2022 01:30 - Son Güncelleme: 24.08.2022 01:30
Son olarak Survivor All Star 2022'de yer alan kısa mesafe koşucusu Birsen Bekgöz, performansıyla yarışma sürecince adından söz ettirdi.
Fit haliyle dikkat çeken Bekgöz'e ilk yorum ise Survivor'ın eski yarışmacılarından Nagihan Karadere'den geldi.