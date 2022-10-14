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Haberler Magazin İki hafta önce evlenen Merve Boluğur'dan 'küçük Merve' açıklaması 'hazır mıyız...' Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur'dan 'küçük Merve' açıklaması 'hazır mıyız...' Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bombayı patlatmıştı. Evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2 Ekim tarihinde DJ Mert Aydın'la hayatını birleştirmişti. Merve Boluğur'un bu ani evliliğinin ardından hamilelik iddiaları ortaya atılmış, Boluğur'un bir mekanda çekilen görüntülerinde göbeği dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün Instagram'ında soru-cevap yapan Merve Boluğur, hamilelik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki kafalar karıştı.

14.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:17
İki hafta önce evlenen Merve Boluğur’dan ’küçük Merve’ açıklaması ’hazır mıyız...’ Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen ve 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu Merve Boluğur ikinci kez nikah masasına oturmanın mutluluğunu yaşadı.

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İki hafta önce evlenen Merve Boluğur’dan ’küçük Merve’ açıklaması ’hazır mıyız...’ Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu.

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur’dan ’küçük Merve’ açıklaması ’hazır mıyız...’ Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la bugün Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur’dan ’küçük Merve’ açıklaması ’hazır mıyız...’ Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

Nikaha saatler kala Merve Boluğur'un Instagram'da soyadını değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur’dan ’küçük Merve’ açıklaması ’hazır mıyız...’ Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı

Görkemli bir düğünle evlenen Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

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