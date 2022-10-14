İki hafta önce evlenen Merve Boluğur'dan 'küçük Merve' açıklaması 'hazır mıyız...' Hamilelik iddialarını sonunda açıkladı
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde bombayı patlatmıştı. Evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra, 2 Ekim tarihinde DJ Mert Aydın'la hayatını birleştirmişti. Merve Boluğur'un bu ani evliliğinin ardından hamilelik iddiaları ortaya atılmış, Boluğur'un bir mekanda çekilen görüntülerinde göbeği dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün Instagram'ında soru-cevap yapan Merve Boluğur, hamilelik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki kafalar karıştı.
14.10.2022 16:17 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:17
2 Eylül'de sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, Mert Aydın'la bugün Fuat Paşa Yalısı'nda evlendi.