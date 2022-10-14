Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu, gece gündüz çalışıyor! O görüntüsüyle bomba patladı: "Survivor içinmiş..."
Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu... Şimdilerde gece gündüz çalışan ve 100 günde adeta eriyen Barbaros Yoloğlu Instagram paylaşımıyla gündemde. 'MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden isim, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren Yoloğlu, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serrmişti. Barbaros Yoloğlu'nun Survivor'a katılacağı iddiası aldı başını gitti. İddialara yanıt vermeyen Masterchef Barbaros aralıksız spor yapmasıyla dikkat çekti.
"SURVIVOR İÇİNMİŞ..."
Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu... O görüntüsüyle bomba patladı.
'MasterChef Türkiye' yarışmasının 2020 yılındaki sezonunda başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Barbaros Yoloğlu, finale çıkma başarısı göstermişti.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanan ve Mehmet Yalçınkaya ile poz veren MasterChef yarışmacısı, "Altı ayın sonunda bir bitiş beklerken her seyin daha güçlü başlaması. Sizlerle beraber geçirdiğim sürecin sonunda kendimi bir metreyi aşamayan tırtılın kozadan çıktığı kelebek gibi hissediyorum. Kozamda geçirdiğim her an, her işte yanımızda oldunuz, önderlik ettiniz. Bir an olsun vazgeçmeden üzüntümüz ile üzülüp sevincimiz ile sevinç yaşadınız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi sadece şefler olarak değil bize aranızdaki arkadaşlıkla, dostlukla, bilgelikle işlediğiniz sanatınız ile bu büyük ailenin içinde yer verdiniz. Her şey icin sağ olun şeflerim, arkadaşlarım, abilerim" ifadelerini kullanmıştı.