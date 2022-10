Masterchef Barbaros Yoloğlu bambaşka biri olmuştu, gece gündüz çalışıyor! O görüntüsüyle bomba patladı: "Survivor içinmiş..."

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanan ve Mehmet Yalçınkaya ile poz veren MasterChef yarışmacısı, "Altı ayın sonunda bir bitiş beklerken her seyin daha güçlü başlaması. Sizlerle beraber geçirdiğim sürecin sonunda kendimi bir metreyi aşamayan tırtılın kozadan çıktığı kelebek gibi hissediyorum. Kozamda geçirdiğim her an, her işte yanımızda oldunuz, önderlik ettiniz. Bir an olsun vazgeçmeden üzüntümüz ile üzülüp sevincimiz ile sevinç yaşadınız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi sadece şefler olarak değil bize aranızdaki arkadaşlıkla, dostlukla, bilgelikle işlediğiniz sanatınız ile bu büyük ailenin içinde yer verdiniz. Her şey icin sağ olun şeflerim, arkadaşlarım, abilerim" ifadelerini kullanmıştı.