Demet Özdemir'den olay yatak sahnesi! Buğra Gülsoy'dan sonra Metin Akdülger'le de... Sosyal medyada yorum yağdı: "Oğuzhan Koç görmesin"
Demet Özdemir'den olay yatak sahnesi! Buğra Gülsoy'dan sonra Metin Akdülger'le de görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin son bölümünde yaşananlar kısa sürede gündem oldu. Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yatak sahnesinin ardından Özdemir ile Metin Akdülger'in o sahnesine sosyal medyada, "Oğuzhan Koç görmesin" yorumları yağdı.
"OĞUZHAN KOÇ GÖRMESİN"
Demet Özdemir'den olay yatak sahnesi! Buğra Gülsoy'dan sonra Metin Akdülger'le de...
Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.
Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesine Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde.
Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği programda açıklamalarda bulunan Serengil, Demet Özdemir'e verdi veriştirdi.
Serengil, program sırasında Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizideki yatak sahnelerini tekrar tekrar izlediğini ifade etti.