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Haberler Magazin İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Son dönemde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla da adeta düşmen çatlatıyor. Kavak Yelleri dizisi ile hayatlarımıza giren Karahan, özellikle spor paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu, parmak ısırtan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor tayıyla poz veren Karahan, kaslı vücudu ile şov yaptı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.02.2022 18:09 - Son Güncelleme: 24.02.2022 18:09
İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

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İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu, son günlerde ise fit haliyle sık sık adından söz ettirdi.

İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

Verdiği kilolarla çok konuşulan ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve fit haliyle yine beğeni topladı.

İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

Boy boy fotoğraflarını paylaşan Karahan, spor kıyafetleri ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Karahan'ın karın kasları dikkat çekti ve 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı.

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