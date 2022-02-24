İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Sosyal medyayı yıktı geçti Pelin’i gören dönüp bir daha baktı
İki çocuk annesi Pelin Karahan kaslı vücudu ile şov yaptı! Son dönemde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla da adeta düşmen çatlatıyor. Kavak Yelleri dizisi ile hayatlarımıza giren Karahan, özellikle spor paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu, parmak ısırtan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor tayıyla poz veren Karahan, kaslı vücudu ile şov yaptı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
24.02.2022 18:09 - Son Güncelleme: 24.02.2022 18:09
Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu, son günlerde ise fit haliyle sık sık adından söz ettirdi.